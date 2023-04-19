У Харкові чоловік викрав ордени часів Другої мирової війни

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Правоохоронні органи повідомили про підозру 39-річному чоловікові, якого підозрюють у вчиненні майнового злочину в умовах воєнного стану.

За звісткою, в листопаді минулого року зловмисник, який відвідував квартиру жінки під приводом обслуговування акваріумів, викрав медалі та ордени з часів Другої світової війни.

Вартість викраденого, яка була встановлена шляхом проведення судово-мистецтвознавчої експертизи, склала понад 35 тисяч гривень.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові спіймали крадіів, які поцупили з квартири на Салтовці велосипед.