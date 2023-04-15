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15.04.2023  20:36   Рита Парфенова

У Харкові з квартири поцюпили велосипед

Патрульні затримали двох чоловіків, які, імовірно, проникли до квартири та здійснили крадіжку велосипеда.

У Харькові патрульні затримали двох чоловіків, які, імовірно, проникли до квартири та здійснили крадіжку велосипеда

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, під час денного патрулювання Салтівського району, правоохоронці отримали оперативну інформацію щодо крадіжки велосипеда з квартири. Патрульні відпрацьовуючи прилеглу територію, помітили двох чоловіків, які мали велосипед, подібний за описом до того, який був вкрадений. Поліцейські зупинили цих осіб та під час спілкування з'ясували, що вони можуть бути причетні до вчинення крадіжки велосипеда з проникненням.

Для повного розкриття всіх обставин події, патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Завданням слідчих буде дослідження справи далі. Вони встановлять обставини крадіжки, перевірять докази та здійснять всі необхідні дії, щоб встановити винних та відповідно до закону накласти на них відповідальність.

Сьогодні вдень, під час патрулювання Салтівського району, поліцейські отримали оперативну інформацію про крадіжку велосипеда з квартири. Відпрацьовуючи прилеглу територію, патрульні помітили двох чоловіків зі схожим за описом велосипедом. Правоохоронці зупинили чоловіків та під час спілкування з'ясували, ймовірно, саме ці громадяни причетні до крадіжки велосипеда з проникненням. Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові спіймали водія з підробними документами на вкраденому авто.

 

 


Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  крадіжка, харків
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