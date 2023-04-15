Ігор Терехов просить харків’ян не відвідувати кладовища та зелені зони

Харківський міський голова Ігор Терехов ще раз звернувся до харків’ян з проханням не відвідувати кладовища та зелені зони.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в ефірі національного телемарафону сьогодні мер нагадав, що на Великдень усі цвинтарі будуть закриті для відвідування. Крім того, Ігор Терехов зазначив, що ще не всі зелені зони розміновані, тож ходити там небезпечно.
«Наші вороги дистанційно мінували зелені зони, було дуже багато прильотів. Зараз основні зусилля сконцентровані на розмінуванні полів в області для посівної - це головне, потім переходитимемо до розмінування зелених зон. Мінери працюють практично цілодобово», - наголосив мер.
Також Ігор Терехов повідомив, що на Великдень у Харкові будуть посилені заходи безпеки. Віруючі матимуть змогу відвідати храми завтра вранці, а сьогодні нічних служб не буде.
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День ідеально підходить для дружніх посиденьок, що ні до чого не зобов'язує проведення часу, прогулянок і так далі. А ось для серйозних справ, на жаль, годиться мало.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці можливий дрібний дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
Щороку третьої суботи квітня, починаючи з 1999 року, в Україні відзначається День довкілля.
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