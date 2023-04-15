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15.04.2023  19:43   Рита Парфенова

Ігор Терехов просить харків’ян не відвідувати кладовища та зелені зони

Харківський міський голова Ігор Терехов ще раз звернувся до харків’ян з проханням не відвідувати кладовища та зелені зони.


РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, в ефірі національного телемарафону сьогодні мер нагадав, що на Великдень усі цвинтарі будуть закриті для відвідування. Крім того, Ігор Терехов зазначив, що ще не всі зелені зони розміновані, тож ходити там небезпечно.

«Наші вороги дистанційно мінували зелені зони, було дуже багато прильотів. Зараз основні зусилля сконцентровані на розмінуванні полів в області для посівної - це головне, потім переходитимемо до розмінування зелених зон. Мінери працюють практично цілодобово», - наголосив мер.

Також Ігор Терехов повідомив, що на Великдень у Харкові будуть посилені заходи безпеки. Віруючі матимуть змогу відвідати храми завтра вранці, а сьогодні нічних служб не буде.

Раніше РЕДПОСТ писав, що детальну інформацію щодо режиму роботи міських кладовищ можна дізнатися на сторінці КП «Ритуал» у «Facebook» або у диспетчерській службі за тел.: 16-40.

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  цвинтар, ігор терехов, харків
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