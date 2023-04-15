15.04.2023 19:30 Євген Клочко

Відновлення Харкова: Ігор Терехов розповів про строки відбудови міста

Харківський міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив про стан та строки відновлення Харкова.



Скріншот з ефіру загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини"

За його словами, в 2022 році було відновлено 200 багатоповерхових будинків, передає РЕДПОСТ

"Окрім цього, ми поставили у відбудову близько 50 багатоповерхівок, незважаючи на те, що є ризики обстрілів Харкова з С-300 та інших систем", - повідомив Ігор Терехов.

Він також подякував Президенту України Володимиру Зеленському і міжнародним партнерам за підтримку міста в такий непростий час.

"Я вдячний Офісу президента за субвенцію. Крім цього, на відбудову міста ми використовуємо кошти з міського бюджету. Також ми працюємо з нашими міжнародними партнерами, з фінансовими установами для того, щоб найшвидше відбудувати наше місто", - сказав в ефирі телемарафону очільник Харкова.

Він також зазначив, що за підрахунками мерії, приблизно 150 тисяч мешканців Харкова наразі перебувають без даху над головою.

Крім цього, Ігор Терехов повідомив про строки відновлення Харкова.

"Це залежить не тільки від нас, а від можливості бюджету. Ми розраховуємо на 2-3 роки повної відбудови міста після таких жахливих руйнувань", - резюмував мер міста.

Раніше Ігор Терехов повідомляв, що державні субвенції та підтримка міжнародних фінансових інституцій дозволяють поступово нарощувати темпи відновлення Харкова. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ



