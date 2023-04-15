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15.04.2023  18:50   Рита Парфенова

Росіяни мінують місцевість біля населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині на вечір 15 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ. Оперативна інформація станом на 18.00 15.04.2023 щодо російського вторгнення

Війна в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби 15 квітня ворог здійснив обстріли 7 населених пунктів:
  • Берестове,
  • Вовчанськ,
  • Вовчанські Хутори,
  • Гатище,
  • Дворічна,
  • Козача Лопань,
  • Новомлинськ.
На Куп’янському напрямку ворог провів мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області утримуються підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині на ранок 15 квітня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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