15.04.2023 18:50 Рита Парфенова

Росіяни мінують місцевість біля населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині на вечір 15 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ. Оперативна інформація станом на 18.00 15.04.2023 щодо російського вторгнення

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби 15 квітня ворог здійснив обстріли 7 населених пунктів:

Берестове,

Вовчанськ,

Вовчанські Хутори,

Гатище,

Дворічна,

Козача Лопань,

Новомлинськ.

На Куп’янському напрямку ворог провів мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів.



На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області утримуються підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації.



