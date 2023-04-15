    
Главная Новини Харкова Армія Під вогонь окупантів потрапили 20 населених пунктів Харківщини
15.04.2023  09:50   Рита Парфенова

Під вогонь окупантів потрапили 20 населених пунктів Харківщини

Стало відомо, які селища Харківщини постраждали від ударів ворога протягом доби з 14 по 15 квітня

Війна в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ:
 
За останню добу на Слобожанському напрямку в результаті обстрілів ворога постраждали наступні населені пункти:
  •     Козача Лопань
  •     Токарівка
  •     Малі Проходи
  •     Стрілеча
  •     Лук'янці
  •     Нескучне
  •     Стариця
  •     Вовчанськ
  •     Нестерне
  •     Землянки
На Куп'янському напрямку також зазнали обстрілів наступні населені пункти:
  •     Строївка
  •     Дворічанське
  •     Красне Перше
  •     Новомлинськ
  •     Дворічна
  •     Западне
  •     Лиман Перший
  •     Кіндрашівка
  •     Масютівка
  •     Табаївка
  •     Берестове
Оперативна обстановка на Слобожанському напрямку залишається без суттєвих змін, однак зберігається військова присутність противника у прикордонних районах Бєлгородської області.

 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині на вечері 14 квітня 2023 року.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.04 Армія Окупанти здійснили обстріли в 21 населеному пункті Харківщини 11.04 Армія Стан бойових дій на Харківщині: під удар окупантів потрапили 17 населених пунктів 10.04 Армія Харківщина під вогнем: 13 мирних селищ постраждали від ударів ворога
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 