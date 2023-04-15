Рівень радіації у Харкові та області на 15 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 15 квітня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 14 квітня.
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День ідеально підходить для дружніх посиденьок, що ні до чого не зобов'язує проведення часу, прогулянок і так далі. А ось для серйозних справ, на жаль, годиться мало.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці можливий дрібний дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
Щороку третьої суботи квітня, починаючи з 1999 року, в Україні відзначається День довкілля.
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