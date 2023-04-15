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15.04.2023  11:41   Рита Парфенова

На Харківщині слідчі працюють на місцях ворожих атак (фото)

Військові з російської федерації знову обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.


facebook.com/police.kharkov

Слідчі розпочали розслідування поранення працівниці медичного закладу внаслідок обстрілу в місті Вовчанськ.

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти документували факти пошкоджень будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і розпочали кримінальні провадження.

Одна з працівниць медичного закладу отримала поранення внаслідок обстрілів з боку російських військових в місті Вовчанськ. Також внаслідок ворожих атак були пошкоджені приватні житлові будинки в різних населених пунктах, таких як Стариця, Стрілеча, Дворічна, Красне перше та інші.

На Харківщині слідчі працюють на місцях ворожих атак

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України щодо фактів порушення законів та звичаїв війни.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під вогонь окупантів потрапили 20 населених пунктів Харківщини.

На Харківщині слідчі працюють на місцях ворожих атак
 

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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