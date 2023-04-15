На Харківщині слідчі працюють на місцях ворожих атак (фото)

Військові з російської федерації знову обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.
Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти документували факти пошкоджень будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і розпочали кримінальні провадження.
Одна з працівниць медичного закладу отримала поранення внаслідок обстрілів з боку російських військових в місті Вовчанськ. Також внаслідок ворожих атак були пошкоджені приватні житлові будинки в різних населених пунктах, таких як Стариця, Стрілеча, Дворічна, Красне перше та інші.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України щодо фактів порушення законів та звичаїв війни.
Раніше РЕДПОСТ писав, що під вогонь окупантів потрапили 20 населених пунктів Харківщини.
Комментариев: 0
День ідеально підходить для дружніх посиденьок, що ні до чого не зобов'язує проведення часу, прогулянок і так далі. А ось для серйозних справ, на жаль, годиться мало.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці можливий дрібний дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
Щороку третьої суботи квітня, починаючи з 1999 року, в Україні відзначається День довкілля.
влажность:
давление:
ветер: