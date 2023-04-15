15.04.2023 12:26 Рита Парфенова

Харківська статистика COVID-19: Нові випадки на 15 квітня

За добу офіційно зареєстровано 863 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 134 випадки зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 319 942 осіб. Одужало 310 654 особи на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1941 особа. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Також у лабцентрі уточнили кількість хворих по районах Харківщини:

99 – мешканці Харківського району (у тому числі 86 харків'янин);

10 – Лозівського,

8 – Чугуївського,

7 – Красноградського,

4 – Богодухівського,

4 – Куп'янського

2 – Ізюмського.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 14 квітня.



