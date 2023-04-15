Харківська статистика COVID-19: Нові випадки на 15 квітня

За добу офіційно зареєстровано 863 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 134 випадки зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 319 942 осіб. Одужало 310 654 особи на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1941 особа. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.
Також у лабцентрі уточнили кількість хворих по районах Харківщини:
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 14 квітня.
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День ідеально підходить для дружніх посиденьок, що ні до чого не зобов'язує проведення часу, прогулянок і так далі. А ось для серйозних справ, на жаль, годиться мало.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці можливий дрібний дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
Щороку третьої суботи квітня, починаючи з 1999 року, в Україні відзначається День довкілля.
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