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15.04.2023  12:26   Рита Парфенова

Харківська статистика COVID-19: Нові випадки на 15 квітня

За добу офіційно зареєстровано 863 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 134 випадки зараження коронавірусом. 

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 319 942 осіб. Одужало 310 654 особи на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1941 особа. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Також у лабцентрі уточнили кількість хворих по районах Харківщини:

  • 99 – мешканці Харківського району (у тому числі 86 харків'янин);
  • 10 – Лозівського,
  • 8 – Чугуївського,
  • 7 – Красноградського,
  • 4 – Богодухівського,
  • 4 – Куп'янського
  • 2 – Ізюмського.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 14 квітня.

 

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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