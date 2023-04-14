14.04.2023 10:33 Рита Парфенова

COVID-19 у Харкові: Оновлені дані про нові випадки на 14 квітня

За добу офіційно зареєстровано 33 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 115 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 319 808 осіб. Одужало 310 515 осіб на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1948 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Також у лабцентрі уточнили кількість хворих по районах Харківщини:

43 – мешканці Харківського району (у тому числі 3 харків'янина);

28 – Ізюмського,

15 – Богодухівського,

12 – Лозівського,

12 – Красноградського,

5 – Чугуївського.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 12 квітня.



