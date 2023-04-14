COVID-19 у Харкові: Оновлені дані про нові випадки на 14 квітня

За добу офіційно зареєстровано 33 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 115 випадків зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 319 808 осіб. Одужало 310 515 осіб на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1948 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.
Також у лабцентрі уточнили кількість хворих по районах Харківщини:
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 12 квітня.
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