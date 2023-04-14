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14.04.2023  10:33   Рита Парфенова

COVID-19 у Харкові: Оновлені дані про нові випадки на 14 квітня

За добу офіційно зареєстровано 33 випадки зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 115 випадків зараження коронавірусом. 

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 319 808 осіб. Одужало 310 515 осіб на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1948 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Також у лабцентрі уточнили кількість хворих по районах Харківщини:

  • 43 – мешканці Харківського району (у тому числі 3 харків'янина);
  • 28 – Ізюмського,
  • 15 – Богодухівського,
  • 12 – Лозівського,
  • 12 – Красноградського,
  • 5 – Чугуївського.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 12 квітня.

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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