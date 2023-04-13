13.04.2023 10:03 Рита Парфенова

Актуальна інформація про COVID-19 в Харкові: Кількість нових випадків на 13 квітня

За добу офіційно зареєстровано 55 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 147 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 319 693 осіб. Одужало 310 477 осіб на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1871 особа. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Також у лабцентрі уточнили кількість хворих по районах Харківщини:

79 – мешканці Харківського району (у тому числі 55 харків'ян);

24 – Ізюмського,

21 – Лозівського,

10 – Чугуївського,

9 – Богодухівського,

4 – Красноградського.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 11 квітня.



