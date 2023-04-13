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13.04.2023  10:03   Рита Парфенова

Актуальна інформація про COVID-19 в Харкові: Кількість нових випадків на 13 квітня

За добу офіційно зареєстровано 55 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 147 випадків зараження коронавірусом. 

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 319 693 осіб. Одужало 310 477 осіб на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1871 особа. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Також у лабцентрі уточнили кількість хворих по районах Харківщини:

  • 79 – мешканці Харківського району (у тому числі 55 харків'ян);
  • 24 – Ізюмського,
  • 21 – Лозівського,
  • 10 – Чугуївського,
  • 9 – Богодухівського,
  • 4 – Красноградського.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 11 квітня.


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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