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13.04.2023  10:43   Рита Парфенова

Як виглядає навчальний заклад на Харківщині після обстрілу окупантів (фото)

Слідчі Харківщини зафіксували наслідки військової агресії рф

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Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, окупанти гатили з різних видів озброєння по території смт Дворічна, села Кучерівка Куп’янського району, сел Івашки та Сотницький Козачок Богодухівського району, а також селища Гатище Чугуївського району.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid05k8ALjbE7PMDtGvyrNnyBeRqZF8NF5uSLgqzm6JPZJQRM1Vk6xJDNfcu91tDRu1pl?__cft__[0]=AZXJsqHqiuMJai8qvxUJYOkzhXtrp8x_yrIYiSVBG13x1ETPomfAKXWt4QZh6tInokwVQozvUFNXMwhFtyBREGkd-BSJIt0xRlh3LaRkzc415WZ05BBUzNxy6oNTHvkoYL90Xwlup5_0w9xvIM98B5qqSb8hKWWXY3UlWPdj_B_bb6nxsK4lEEPm2aEOSQEEaWU&__tn__=%2CO%2CP-R

Внаслідок обстрілу прикордонного села Гатище Вовчанської громади пошкоджена будівля закладу освіти. Ворожий обстріл спричинив пожежу у навчальному класі на площі 100 кв.м.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid05k8ALjbE7PMDtGvyrNnyBeRqZF8NF5uSLgqzm6JPZJQRM1Vk6xJDNfcu91tDRu1pl?__cft__[0]=AZXJsqHqiuMJai8qvxUJYOkzhXtrp8x_yrIYiSVBG13x1ETPomfAKXWt4QZh6tInokwVQozvUFNXMwhFtyBREGkd-BSJIt0xRlh3LaRkzc415WZ05BBUzNxy6oNTHvkoYL90Xwlup5_0w9xvIM98B5qqSb8hKWWXY3UlWPdj_B_bb6nxsK4lEEPm2aEOSQEEaWU&__tn__=%2CO%2CP-R
 
Внаслідок обстрілів у населених пунктах Кучерівка, Сотницький Козачок, Івашки пошкоджені приватні домоволодіння та господарчі споруди.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Рпніше РЕДПОСТ писав, що у селі Дворічна Куп'янського району внаслідокк обстрілів 12 квітня двоє чоловіків від отриманих травм загинули, жінка з пораненнями знаходиться в лікарні.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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