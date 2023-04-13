13.04.2023 11:20 Віталій Хінєвіч
Які вакансії актуальні в Харківській області, розповіли в службі зайнятості
Станом на 13 квітня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості на Харківщині актуальні 1224 вакансії.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Вишкомонтажник – 25 000 грн.
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2. Водій автотранспортних засобів – 22 000 грн.
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3. Програміст системний – 21 000 грн.
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4. Головний механік – 20 000 грн.
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5. Фельдшер-лаборант – 18 600 грн.
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6. Інженер з метрології – 15 000 грн.
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7. Заступник директора – 11 400 грн.
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8. Головний спеціаліст-державний інспектор контролю за використанням та охороною земель – 11 230 грн.
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9. Виробник абразивних дисків та полірувальних виробів – 10 000 грн.
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10. Менеджер зі збуту – 9 990 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96; 099 020 87 21; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68; 057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).
Також отримати інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться за посиланням.
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