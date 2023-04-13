13.04.2023 11:35 Рита Парфенова

У Харкові стає більше дітей: скілько немовлят народилося за тиждень

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 2068 дітей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, в останній тиждень, з 5 по 12 квітня, було зареєстровано народження 52 дітей.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров'я, серед новонароджених - 25 хлопчиків та 27 дівчаток.



