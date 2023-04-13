13.04.2023 11:40 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харкові убив свого знайомого

Чоловіки перебували біля одного з під'їздів будинку та випивали спиртні напої.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Прокурори в суді довели, що 2 травня минулого року харків’янин вбив свого знайомого.

Встановлено, що в той день декілька чоловіків перебували на вулиці Метробудівників біля одного з будинків та разом випивали. Між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Лише кулаками справа не обійшлась — один з чоловіків дістав ніж і завдав ним два удари в грудну клітину свого опонента.

Потерпілий впав біля дверей під’їзду. Від отриманих травм він помер на місці.

Під час судового розгляду чоловік свою вину не визнав.

Вироком Київського районного суду м. Харкова чоловіку винесено обвинувальний вирок, яким чоловіку призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі. Однак прокурори не погоджуються із вказаним вироком у зв’язку з невідповідністю призначеного судом покарання ступеню тяжкості злочину та наразі готують апеляційну скаргу.



