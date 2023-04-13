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13.04.2023  12:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині медики врятували жінку

Бригада медиків успішно провела реанімаційні заходи.

медики Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
11 квітня при обслуговуванні екстреного виклику до життя після клінічної смерті повернули 72-річну мешканку Зміївського району. 
 
У жінки настала клінічна смерть внаслідок інфаркту міокарда.
 
Успішну реанімацію провела бригада ЕМД № 301 у складі лікаря Володимира Александрова, фельдшера Яни Степаненко та водія Віталія Куценка. 
 
Після надання допомоги,жінку було шпиталізовано до лікувального закладу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що медики Харківської області врятували людей.
 

Источник:   КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
 Тэги:  медицина, харків, події
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