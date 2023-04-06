06.04.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

Медики Харківської області врятували людей

Бригади швидкої допомоги оперативно провели реанімаційні заходи пацієнтам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Повідомляється, що 3 квітня надійшов екстрений виклик від чоловіка 69 років. У хворого було порушення серцевого ритму, а саме шлуночкова тахікардія.

Пацієнтові було проведено електричну кардіоверсію. У результаті відновлено серцевий ритм та в стабільному стані шпиталізовано до лікарні. Медичну допомогу надавала бригада № 501 ЕМД у складі фельдшера Ганни Півненко та водія Петра Шабалдаса.

Окрім цього 5 квітня екстрений виклик надійшов від 83-річної жінки з Лозівського району.

У неї наступила клінічна смерть, яка сталася внаслідок гострого мозкового інсульту. Успішну реанімацію провела бригада ЕМД № 2402 складі: фельдшера Дмитра Кириченка, молодшої медичної сестри Юлії Чирви, водія Олексія Лучанінова. Хвору жінку було шпиталізовано до лікувального закладу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що цивільного чоловіка поранили під час обстрілів Харківщини.



