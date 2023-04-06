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06.04.2023  12:30   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки обстрілів Куп'янського району

Ворог здійснив обстріл населених пунктів Харківської області.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 5 квітня близько 21:00 російські військові з РСЗВ обстріляли місто Куп‘янськ. Пошкоджено житловий будинок та школу. 
 
Під вогонь окупантів потрапило село Кучерівка Куп‘янського району. Отримав поранення 55-річний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні.  
 
Харківська область
 
У селі Довгеньке Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу з артилерії пошкоджено приватні домоволодіння.  
 
Наслідки збройної агресії РФ документували прокурори окружної прокуратури спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.
 
Харківська область
 
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік напав на знайомого та пограбував його.
  
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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