06.04.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки обстрілів Куп'янського району

Ворог здійснив обстріл населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 5 квітня близько 21:00 російські військові з РСЗВ обстріляли місто Куп‘янськ. Пошкоджено житловий будинок та школу.

Під вогонь окупантів потрапило село Кучерівка Куп‘янського району. Отримав поранення 55-річний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні.

У селі Довгеньке Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу з артилерії пошкоджено приватні домоволодіння.

Наслідки збройної агресії РФ документували прокурори окружної прокуратури спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв (ч. 1 ст. 438 КК України).



