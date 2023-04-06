06.04.2023 12:30 Віталій Хінєвіч
Правоохоронці показали наслідки обстрілів Куп'янського району
Ворог здійснив обстріл населених пунктів Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 5 квітня близько 21:00 російські військові з РСЗВ обстріляли місто Куп‘янськ. Пошкоджено житловий будинок та школу.
Під вогонь окупантів потрапило село Кучерівка Куп‘янського району. Отримав поранення 55-річний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні.
У селі Довгеньке Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу з артилерії пошкоджено приватні домоволодіння.
Наслідки збройної агресії РФ документували прокурори окружної прокуратури спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв (ч. 1 ст. 438 КК України).
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