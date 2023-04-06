Ще два кладовища Харкові закриті для відвідування

На сьогоднішній день у Харкові закриті для відвідування міські кладовища №№ 15, 16 и 17.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міськраду, з 6 квітня закриті для відвідування міські кладовища №15 (пров. Дубініна) та №16 (вул. Сьомої Гвардійської Армії).
Таке рішення КП «Ритуал» прийнало на підставі рекомендацій ГУ ДСНС України в Харківській області, зважаючи на те, що територія цих кладовищ перебувала під ракетно-артилерійськими обстрілами, і є ймовірність наявності там вибухонебезпечних предметів.
Вхід на цвинтарі стане можливим тільки після повного обстеження їхньої території та знешкодження мін, ракет, снарядів, що не розірвалися.
Також під забороною залишається і вхід на міський цвинтар №17 (вул. Курочкіна Гора, 1), де є високий ризик дистанційного мінування.
«Крім того, наполегливо просимо напередодні та під час великодніх свят і поминальних днів уникати відвідування інших міських цвинтарів та меморіалів. Скупчення людей може бути приводом для атак ворога. Поки в Україні діє військовий стан, можлива загроза ракетних та артобстрілів», - наголосили в КП «Ритуал».
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Ідеальний час, щоб розібратися зі старими завалами, завершити черговий етап своїх справ або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці можливий дрібний дощ. У другій половині дня опадів не очікується.
6 квітня відзначається Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру.
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