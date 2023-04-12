12.04.2023 13:00 Рита Парфенова

COVID-19 в Харкові: Останні дані про кількість нових випадків на 12 квітня

За добу офіційно зареєстровано 55 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 136 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 319 546 осіб. Одужало 310 392 особи на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1810 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 84 осіб (із них 55 – мешканці міста Харкова). 17 позитивних результатів зареєстровано у Лозівському, по 13 – у Красноградському та Чугуївському, по 3 – у Богодухівському, Ізюмському, та Куп'янському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 11 квітня.



