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11.04.2023  11:25   Рита Парфенова

Актуальна інформація про COVID-19 в Харкові: кількість нових випадків на 11 квітня

За добу офіційно зареєстровано 36 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 74 випадки зараження коронавірусом. 

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 319 410 осіб. Одужало 310 354 особи на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1711 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 45 осіб (із них 36 – мешканці міста Харкова). 11 позитивних результатів зареєстровано у Богодухівському, 8 – у Чугуївському, по 3 - в Ізюмському, Красноградському та Лозівському, 1 - Куп'янському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 10 квітня.


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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