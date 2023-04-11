11.04.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік погрожував своїй бабусі та вимагав гроші

З заявами про насильство до правоохоронців неодноразово зверталася 69-річна жінка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліцейські склали щодо чоловіка 4 протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Однак раніше судимий у 2022 за домашнє насильство 28-річний онук не припинив свої протиправні дії та продовжував кривдити свою 69-річну бабусю.

1 квітня слідчим ХРУП №1 відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 2 років.

10 квітня чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік на червоному велосипеді зник безвісти під Харковом.



