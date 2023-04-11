Чоловік на червоному велосипеді зник безвісти під Харковом

Мешканець смт Краснокутськ Богодухівського району виїхав на червоному велосипеді близько 12:00 31 березня в невідомому напрямку, і до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме. Мобільний телефон розшукуваного вимкнутий.

Опис розшукуваного:

зріст близько 170 см;

середньої статури;

світле волосся;

темні очі.

Одяг розшукуваного:

чорна куртка;

сірий светр;

темно-сині спортивні штани;

чорне взуття.

«Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваного, прохання повідомити поліцію за номерами телефонів: 102, 0986134354, 0971606291 або використати інший зручний для вас спосіб», – звертаються правоохоронці.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом розшукували підлітка, який зник після скандалу.