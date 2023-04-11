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11.04.2023  10:54   Рита Парфенова

Чоловік на червоному велосипеді зник безвісти під Харковом

У Харкові та області розшукують 38-річного мешканця смт Краснокутськ Сергія Обушенка.

На Харківщині розшукується мешканець смт Краснокутськ Богодухівського району Сергій Обушенко

Як повідомляє РЕДПОСТ, місцезнаходження Сергія Обушенка, 20.01.1975 року народження, встановлюють  працівники СПД № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Мешканець смт Краснокутськ Богодухівського району виїхав на червоному велосипеді близько 12:00 31 березня в невідомому напрямку, і до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме. Мобільний телефон розшукуваного вимкнутий.

Опис розшукуваного:

  • зріст близько 170 см;
  • середньої статури;
  • світле волосся;
  • темні очі.

Одяг розшукуваного:

  • чорна куртка;
  • сірий светр;
  • темно-сині спортивні штани;
  • чорне взуття.

«Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваного, прохання повідомити поліцію за номерами телефонів: 102,  0986134354, 0971606291 або використати інший зручний для вас спосіб», – звертаються правоохоронці.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом розшукували підлітка, який зник після скандалу.


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розшук, зник безвісти, харків
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