Чоловік на червоному велосипеді зник безвісти під Харковом

У Харкові та області розшукують 38-річного мешканця смт Краснокутськ Сергія Обушенка.
Як повідомляє РЕДПОСТ, місцезнаходження Сергія Обушенка, 20.01.1975 року народження, встановлюють працівники СПД № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.
Мешканець смт Краснокутськ Богодухівського району виїхав на червоному велосипеді близько 12:00 31 березня в невідомому напрямку, і до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме. Мобільний телефон розшукуваного вимкнутий.
Опис розшукуваного:
Одяг розшукуваного:
«Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваного, прохання повідомити поліцію за номерами телефонів: 102, 0986134354, 0971606291 або використати інший зручний для вас спосіб», – звертаються правоохоронці.
Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом розшукували підлітка, який зник після скандалу.
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