11.04.2023 10:27 Рита Парфенова

Відкриття KharkivMusicFest у Харкові розпочнеться концертом однієї з найвідоміших скрипальок України

13 квітня до Харкова повертається KharkivMusicFest – один із найочікуваніших музичних фестивалів міста.

Як розповіли РЕДПОСТ організатори, цього року фестиваль пройде з 13 квітня по 30 червня. Організатором фестивалю є фонд громади Харкова «Толока».

«Через війну наша країна, місто, та ми усі багато втратили, тому надважливо розвивати те краще, що зберіглося. Щорічна традиція дарувати харків'янам прекрасні твори класичної музики у виконанні кращих виконавців України та світу, створюючи культурні мости між містами України, поєднуючи її зі світом — це те, що варто збереження та розвитку, – розповідає президент фестивалю Сергій Політучий. – До того ж, класична музика має велику цілющу силу, вона є мовою, яка зрозуміла усім. Наш Харків — місто незламних, він від початку війни демонструє стійкість та життєлюбність, і це теж є мотивацією для того, щоб проводити фестиваль».

Цього року KharkivMusicFest має особливий акцент – у програмі фестивалю переважають українські імена, як музикантів, так і композиторів. Фестиваль стає справжньою майданчиком для презентації вітчизняної класичної музики у світовому контексті, сприяючи створенню культурних міст між Україною та світом.



13 квітня на сцені Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. Лисенка/Схід Опера відбудеться виступ однієї з найвідоміших скрипальок України – Богдани Півненко, яку з повагою називають "українським Паганіні в спідниці".



Богдана Півненко – це не лише видатна скрипалька, але й амбасадорка української культури. За останній рік вона здійснила безліч гастрольних виступів по всьому світі, презентуючи українську музику на найпрестижніших музичних сценах. Її виступи в супроводі Фестивального оркестру KharkivMusicFest завжди особливі – це симбіоз талановитої скрипальки та відмінних музикантів оркестру, що дарує слухачам неперевершені музичні емоції.



Програма концерту об’єднала «Пори року» українських композиторів сучасності Золтана Алмаші і Олександра Гоноболіна та знамениті «Пори року» Антоніо Вівальді та «Пори року в Буенос-Айресі» Астора П’яццоли.

«Наш меседж – Харків – місто нових сенсів – актуальний саме зараз. Ми не тільки незламні, але й рухаємося вперед, створюємо нове, відкриваючи себе, скарби української культури», – зазначає Юлія Ніколаєвська, професорка, програмна директорка фестивалю 2023 року.



20 квітня та 5 травня в рамках фестивальної програми в залах Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського пройдуть камерні концерти «Музика спротиву і надії». Ідея проєкту – презентація творчості українських композиторів. Цьогоріч фокус саме на харківських митцях. Пролунає скрипкова музика: виконавці Дмитро Амстибовський, Станіслав Калінін та твори молодих композиторів Харкова, написані 2022 року.

У червні на поціновувачей фестивалю чекає концерт-імпровізація з поєднанням українського та грецького фольклору з бузукі (Катя Курдиновська, Ігор Ходжаніязов) та концерт Inside the war, де будуть виконані твори лауреатів щорічного Міжнародного конкурсу молодих композиторів ім. Б.Лятошинського. Твори представляють собою музичні рефлексії написані під час війни.

Крім того, в червні відбудеться сольний концерт Акселя Колстеда – норвезького піаніста-соліста, композитора, який написав понад 40 творів для різних ансамблів, сольних інструментів та оркестрів.

Закриття фестивалю ознаменується виступом Фестивального оркестру KharkivMusic Fest.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 13 квітня відбудеться концерт заслуженої артистки естради Ольги Полежаки в супроводі живого оркестру.



