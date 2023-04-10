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10.04.2023  17:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові пройде концерт у супроводі живого оркестру

На заході буде представлена як авторська музика, так і хіти української і зарубіжної естради.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський театр для дітей та юнацтва.
 
Повідомляється, що 13 квітня відбудеться концерт заслуженої артистки естради Ольги Полежаки в супроводі живого оркестру. 
 
«Кожна пісня - це особлива історія... Від щемкої ніжності й лірики до гучного драйву, який притаманний усім мешканцям міста-героя Харкова. Авторська музика, яка не залишить жодного байдужого та знайомі хіти української і зарубіжної естради, які можна заспівати разом. Вир емоцій та неймовірної атмосфери. Посмішки і сльози. Діалог зі слухачем. Живий звук. Найкраще проведення часу, щоб потім ще довго згадувати особливі моменти»,- зазначається в повідомленні.
 
Ведучий концерту-Black Jack. Організатори заходу акцентують, що це буде справжній сюрприз для усіх прихильників, яскравого шоу, дивовижних вражень, куражу та надзвичайних подій. 
 
Варто зазначити, що захід пройде на території паркінгу в ТРЦ "Nikolsky" 13 квітня о 17.00. Вхід вільний.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківʼяни успішно виступили на Чемпіонаті України з боксу.
 

Источник:   Харківський театр для дітей та юнацтва
 Тэги:  харків, концерт
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