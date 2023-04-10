10.04.2023 17:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові пройде концерт у супроводі живого оркестру

На заході буде представлена як авторська музика, так і хіти української і зарубіжної естради.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський театр для дітей та юнацтва.

Повідомляється, що 13 квітня відбудеться концерт заслуженої артистки естради Ольги Полежаки в супроводі живого оркестру.

«Кожна пісня - це особлива історія... Від щемкої ніжності й лірики до гучного драйву, який притаманний усім мешканцям міста-героя Харкова. Авторська музика, яка не залишить жодного байдужого та знайомі хіти української і зарубіжної естради, які можна заспівати разом. Вир емоцій та неймовірної атмосфери. Посмішки і сльози. Діалог зі слухачем. Живий звук. Найкраще проведення часу, щоб потім ще довго згадувати особливі моменти»,- зазначається в повідомленні.

Ведучий концерту-Black Jack. Організатори заходу акцентують, що це буде справжній сюрприз для усіх прихильників, яскравого шоу, дивовижних вражень, куражу та надзвичайних подій.

Варто зазначити, що захід пройде на території паркінгу в ТРЦ "Nikolsky" 13 квітня о 17.00. Вхід вільний.



