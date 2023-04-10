10.04.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

Харківʼяни успішно виступили на Чемпіонаті України з боксу

Чемпіонат України з боксу серед юніорів та юніорок (2007-2008 років народження) відбувся у Хмельницькому з 2 по 9 квітня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

Федерація боксу Харьківськоі області була представлена на національній першості трьома юніорками. Кіра Макагоненко (46 кг., тренер Артем Макагоненко) та Ульяна Безфамільна (57 кг., Восток, тренер Сергій Верходанов) перемогли своїх соперників і стали чемпіонами України.

Елизавета Ситнік (63 кг., Восток, тренер Сергій Верходанов) завоювала срібну медаль.

Варто зазначити, що Кіру Макагоненко судді визнали кращою спортсменкою чемпіонату.

Серед юніорів чемпіоном став харківʼянин Олександр Звєрєв (46 кг., тренер Сергій Штефан). Друге місце здобули Назар Малінкін (46 кг., ШВСМ, тренер Сергій Данильченко, Андрій Марчук) та Іван Безуглий (66 кг., ХТЗ, тренер Роман Шкарупа). Бронзову медаль виграв Данило Лученцов (54 кг., тренер Денис Густодим).

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшов майстер-клас з фігурного катання на роликах (фото).



