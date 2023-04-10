10.04.2023 14:19 Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова лісничий активно допомагав окупантам

Чекає на суд чоловік за звинуваченням у держзраді під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланнмя на Харківську прокуратуру, лісничий під час окупації с.Черкаські Тишки Циркунівської територіальної громади Харківського району добровільно пішов на співпрацю з російськими військовими, які дислокувались у селі:

супроводжував окупантів по лісистій місцевості;

допомгав ворогам краще орієнтуватись в населеному пункті;

маючи дружні стосунки з ворогами, він став «старшим» у селі;

передав окупантам інформацію про наявність у односельчан транспортних засобів;

усіляко виражав свою прихильність до країни-агресора;

він публічно серед односельчан казав, що підтримує дії РФ.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.



