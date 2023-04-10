10.04.2023 14:19 Дмитро Колонєй
У передмісті Харкова лісничий активно допомагав окупантам
Чекає на суд чоловік за звинуваченням у держзраді під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланнмя на Харківську прокуратуру, лісничий під час окупації с.Черкаські Тишки Циркунівської територіальної громади Харківського району добровільно пішов на співпрацю з російськими військовими, які дислокувались у селі:
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супроводжував окупантів по лісистій місцевості;
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допомгав ворогам краще орієнтуватись в населеному пункті;
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маючи дружні стосунки з ворогами, він став «старшим» у селі;
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передав окупантам інформацію про наявність у односельчан транспортних засобів;
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усіляко виражав свою прихильність до країни-агресора;
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він публічно серед односельчан казав, що підтримує дії РФ.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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