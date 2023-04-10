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10.04.2023  14:19   Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова лісничий активно допомагав окупантам

Чекає на суд чоловік за звинуваченням у держзраді під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Харківську прокуратуру, лісничий під час окупації с.Черкаські Тишки Циркунівської територіальної громади Харківського району добровільно пішов на співпрацю з російськими військовими, які дислокувались у селі:
 
  • супроводжував окупантів по лісистій місцевості;
  • допомгав ворогам краще орієнтуватись в населеному пункті;
  • маючи дружні стосунки з ворогами, він став «старшим» у селі; 
  • передав окупантам інформацію про наявність у односельчан транспортних засобів; 
  • усіляко виражав свою прихильність до країни-агресора;
  • він публічно серед односельчан казав, що підтримує дії РФ.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області. 
 
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про перукарку на Харківщині, яка зробила стрімку кар'єру при окупантах.

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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