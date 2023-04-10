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10.04.2023  14:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові будуть закриті усі кладовища для відвідування на Великдень

У КП «Ритуал», відповідне рішення було ухвалене з метою уникнення провокацій з боку ворога та убезпечення громадян від непередбачуваних ракетних атак, передає РЕДПОСТ .

кладовища
 
Крім того, для забезпечення порядку під час великодніх та поминальних днів, а також недопущення порушень правил громадської безпеки, територія харківських кладовищ патрулюватиметься співробітниками Головного управління Національної поліції України у Харківській області.
 
Також поліцейські чергуватимуть на цвинтарях, вхід на які закритий для відвідування через можливу наявність вибухонебезпечних предметів. Це міське кладовище №15 (вул. Володі Дубиніна), №16 (селище Кулиничі, вул. Сьомої Гвардійської Армії) та №17 (вул. Курочкіна Гора, 1).
 
Детальну інформацію щодо режиму роботи міських кладовищ можна дізнатися на сторінці КП «Ритуал» у «Facebook» або у диспетчерській службі за тел.: 16-40.

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, кладовища
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