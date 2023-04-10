10.04.2023 14:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові будуть закриті усі кладовища для відвідування на Великдень

У КП «Ритуал», відповідне рішення було ухвалене з метою уникнення провокацій з боку ворога та убезпечення громадян від непередбачуваних ракетних атак, передає РЕДПОСТ .

Крім того, для забезпечення порядку під час великодніх та поминальних днів, а також недопущення порушень правил громадської безпеки, територія харківських кладовищ патрулюватиметься співробітниками Головного управління Національної поліції України у Харківській області.

Також поліцейські чергуватимуть на цвинтарях, вхід на які закритий для відвідування через можливу наявність вибухонебезпечних предметів. Це міське кладовище №15 (вул. Володі Дубиніна), №16 (селище Кулиничі, вул. Сьомої Гвардійської Армії) та №17 (вул. Курочкіна Гора, 1).

Детальну інформацію щодо режиму роботи міських кладовищ можна дізнатися на сторінці КП «Ритуал» у « Facebook » або у диспетчерській службі за тел.: 16-40.



