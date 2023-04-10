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10.04.2023  14:58   Дмитро Колонєй

Хитрі харківські ділки залишаться без ділянки землі вартістю у 100 мільйонів

Наразі Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, Харківською міською радою в 2007 році було передано в оренду підприємству земельну ділянку площею майже 1 га для будівництва кварталу індивідуальних житлових будинків по вул. Луї Пастера у Харкові.
 
 
Однак підприємство так і не розпочало будівництво і навіть не отримало дозвільні документи на виконання будівельних робіт. 
 
Порушення умов договору стало підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до суду. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про чоловіка та його спільницю, які захопили землю у Харкові.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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