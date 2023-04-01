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01.04.2023  19:28   Дмитро Колонєй

Харківський злодюга ошукав пенсіонерів на 100 тисяч гривень

Зловмисник виманював гроші у мешканців харківського постраждалого району.

Ошукав пенсіонерів Салтівки на 100 тисяч аферист у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 38-річний чоловік розгорнув на території найбільш постраждалого Салтівського району Харкова злочинну діяльність. 
 
Правопорушник вводив в оману людей, обіцяючи виготовити та змонтувати металопластикові конструкції та укладав договори з потерпілими, не маючи намірів виконувати будь-які роботи.
      Жертв він обирав серед самотніх людей похилого віку. Від потерпілих чоловік отримав близько 107 тисяч гривень. Зловмисника повідомили про підозру у шахрайстві.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові спіймали на хабарі зловмисника.
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  афера, шахрайство, харків, салтівка, агрессия россии
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