01.04.2023 19:28 Дмитро Колонєй

Харківський злодюга ошукав пенсіонерів на 100 тисяч гривень

Зловмисник виманював гроші у мешканців харківського постраждалого району.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 38-річний чоловік розгорнув на території найбільш постраждалого Салтівського району Харкова злочинну діяльність.

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Правопорушник вводив в оману людей, обіцяючи виготовити та змонтувати металопластикові конструкції та укладав договори з потерпілими, не маючи намірів виконувати будь-які роботи.

Жертв він обирав серед самотніх людей похилого віку. Від потерпілих чоловік отримав близько 107 тисяч гривень. Зловмисника повідомили про підозру у шахрайстві.



