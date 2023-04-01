01.04.2023 19:28 Дмитро Колонєй
Харківський злодюга ошукав пенсіонерів на 100 тисяч гривень
Зловмисник виманював гроші у мешканців харківського постраждалого району.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, 38-річний чоловік розгорнув на території найбільш постраждалого Салтівського району Харкова злочинну діяльність.
Правопорушник вводив в оману людей, обіцяючи виготовити та змонтувати металопластикові конструкції та укладав договори з потерпілими, не маючи намірів виконувати будь-які роботи.
Жертв він обирав серед самотніх людей похилого віку. Від потерпілих чоловік отримав близько 107 тисяч гривень. Зловмисника повідомили про підозру у шахрайстві.
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