23.03.2023 15:12

Афера на 100 тисяч: у Харкові спіймали на хабарі зловмисника

Шахрай, який провернув злочинну схему, був затриманий у центрі Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 54-річний керівник гуманітарного штабу одного з державних підприємств у м. Харкові у середині березня 2023 року запропонував чоловіку призовного віку виїхати за кордон під виглядом водія, який займається перевезенням гуманітарної допомоги та вантажів для потреб ЗСУ, шляхом включення його до системи «Шлях».

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Ділок зазначив, що може вплинути на прийняття рішення щодо внесення даних «клієнта» до вказаної системи та надання йому необхідних документів від благодійних організацій для подальшого безперешкодного перетину держкордону. За «послугу» він оголосив ціну у сумі 2300 євро.







Чоловік надав «клієнту» документи про те, що той нібито є водієм, який транспортує товари з-за кордону до України. Забезпечив його необхідними офіційними документами благодійних фондів та їх подальше спрямування до відповідного державного органу для включення особи до системи «Шлях».

Під час передачі грошей на центральній площі Харкова правоохоронці затримали ділка в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



