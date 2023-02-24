24.02.2023 16:36 Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік збагатився на сотні тисяч завдяки шахрайській схемі на вугіллі

Судитимуть посадовця, який провернув аферу на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, наприкінці 2019 року виконкомом однієї з міських рад у Харківському районі на сайті «Prozorro» опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів щодо закупівлі 480 тонн кам’яного вугілля. Переможцем аукціону визнано товариство з обмеженою відповідальністю, з яким у подальшому укладено договір.

Читайте також: Афера з квартирою на сотні тисяч: померла людина наймала та продавала житло у Харкові Згодом обвинуваченим були безпідставно укладені та підписані додаткові угоди до вказаного договору від імені міського голови. Фактично посадовець зменшив обсяг поставки камʼяного вугілля шляхом збільшення його вартості, не маючи документальних підтверджень зростання ціни.

У результаті цього місцевій громаді спричинено збитки у вигляді надмірно сплачених грошових коштів за договором в розмірі понад 400 тис. грн.

Чоловіку загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



