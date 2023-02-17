17.02.2023 17:03 Дмитро Колонєй
Під Харковом голова сільради привласнив сотні тисяч гривень
Двум чоловіка повідомлено про підозру під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, двоє чоловіків, які займаються будівельним бізнесом, під керуванням голови однієї з селищних рад Харківського області, розташованої поблизу Харкова.вирішили заволодіти бюджетними коштами під час капремонту нежитлової будівлі у Харківському районі.
Для цього з 2018 по 2019 рік зловмисники вносили до офіційних документів недостовірні відомості про роботи, які фактично не виконувались. У результаті зловмисників протиаконно заволоділи майже 600 тис. гривень. Наразі вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності третього учасника організованої групи.
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