17.02.2023 17:03 Дмитро Колонєй

Під Харковом голова сільради привласнив сотні тисяч гривень

Двум чоловіка повідомлено про підозру під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, двоє чоловіків, які займаються будівельним бізнесом, під керуванням голови однієї з селищних рад Харківського області, розташованої поблизу Харкова.вирішили заволодіти бюджетними коштами під час капремонту нежитлової будівлі у Харківському районі.

Для цього з 2018 по 2019 рік зловмисники вносили до офіційних документів недостовірні відомості про роботи, які фактично не виконувались. У результаті зловмисників протиаконно заволоділи майже 600 тис. гривень. Наразі вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності третього учасника організованої групи.





Источник: Харківська обласна прокуратура

шахрайство, харків Тэги: афера