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17.02.2023  17:03   Дмитро Колонєй

Під Харковом голова сільради привласнив сотні тисяч гривень

Двум чоловіка повідомлено про підозру під Харковом.

Привласнив сотні тисяч гривень голова сільради під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, двоє чоловіків, які займаються будівельним бізнесом, під керуванням голови однієї з селищних рад Харківського області, розташованої поблизу Харкова.вирішили заволодіти бюджетними коштами під час капремонту нежитлової будівлі у Харківському районі.
 
 
Привласнив сотні тисяч гривень голова сільради під Харковом
 
Для цього з 2018 по 2019 рік зловмисники вносили до офіційних документів недостовірні відомості про роботи, які фактично не виконувались. У результаті зловмисників протиаконно заволоділи майже 600 тис. гривень. Наразі вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності третього учасника організованої групи.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині підступна жінка ошукала друзів на десятки тисяч.
 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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