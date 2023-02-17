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17.02.2023  17:31   Дмитро Колонєй

На Харківщині ділкам протизаконно передали землю на мільони гривень

На Харківщині у використання підприємців потрапили ділянки землі заказника.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру біля села Бобрівка Харківського району Харківської області розташований ботанічний заказник місцевого значення «Альошкина балка» площею 6 га. 
 
На території заказника забороняється знищення та зміна видового складу рослинності без відповідних обґрунтувань наукових закладів. 
 
Проте фізичним особам незаконно було передано для ведення колективного садівництва 5 земельних ділянок, які повністю накладаються на землі вказаного ботанічного заказника. 
 
Водночас надання земель природно-заповідного фонду у приватну власність для ведення колективного садівництва суперечить законодавству та меті створення ботанічного заказника місцевого значення «Альошкина балка». 
 
Враховуючи викладене, окружною прокуратурою направлено відповідні позовні заяви до Харківського районного суду Харківської області про повернення зазначених земель державі.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що протизаконні забудовники повернуть землю вартістю у 6 мільонів на харківському проспекті.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків, заказник
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