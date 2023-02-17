17.02.2023 17:55 Віталій Хінєвіч

Проєкт харків'янина «Захисний шар» представили у Дніпрі

Презентація проєкту «Захисний шар» українського художника Костянтина Зоркіна відбулася у Дніпрі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на YermilovCentre.

Повідомляється, що проєкт харків'янина Костянтина Зоркіна, який раніше був представлений у ЄрміловЦентрі, можна відвідати в Дніпрі.

«Директорка ЄрміловЦентру Наталія Іванова разом з Костянтином Зоркіним говорили про діяльність Центру до та після 24-го лютого, про мистецьку Резиденція "АРТ Куземин" 2021 та 2022 років, проєкти Костянтина Зоркіна, про важливість мистецтва під час війни та випробовування арт інституцій на сталість»,- йдеться у повідомленні.

Для тих, хто не був присутнім, буде можливість подивитися розмову в записі, яка незабаром буде опублікована на сторінках галереї Артсвіт.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Костянтин Зоркін – художник, який працює з перформансом, графікою, театром ляльок, ленд-артом, створює об’єкти та інсталяції.



