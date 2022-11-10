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10.11.2022  20:40   

В Харкові презентували проект «Захисний шар» (фото)

У Харкові відбулася презентація проєкту «Захисний шар» українського художника Костянтина Зоркіна, в якому митець за допомогою металу втілює образи воєнного часу в Україні.

Харьков, выставка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Костянтин Зоркін – художник, який працює з перформансом, графікою, театром ляльок, ленд-артом, створює об’єкти та інсталяції. 
 
Улюблений матеріал митця – дерево. Але цього разу художник презентує нові роботи з металу. 
 
«Для мене метал завжди був агресивним матеріалом, на відміну від дерева. Робота з ним завжди супроводжується небезпекою: зварювання, опіки, іскри, вогонь, іржа, поранення — потенція травмування закладена у металі, бо він твердіший за людське тіло. У представленому проєкті травмуючий і травмований метал стає втіленням почуттів воєнного часу, постійного співвідношення захисту й беззахисності» - розповідає Костянтин Зоркін.

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Тэги:  харьков, художник, выставка
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