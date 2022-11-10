10.11.2022 20:40

В Харкові презентували проект «Захисний шар» (фото)

У Харкові відбулася презентація проєкту «Захисний шар» українського художника Костянтина Зоркіна, в якому митець за допомогою металу втілює образи воєнного часу в Україні.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Костянтин Зоркін – художник, який працює з перформансом, графікою, театром ляльок, ленд-артом, створює об’єкти та інсталяції. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТКостянтин Зоркін – художник, який працює з перформансом, графікою, театром ляльок, ленд-артом, створює об’єкти та інсталяції.

Улюблений матеріал митця – дерево. Але цього разу художник презентує нові роботи з металу.

«Для мене метал завжди був агресивним матеріалом, на відміну від дерева. Робота з ним завжди супроводжується небезпекою: зварювання, опіки, іскри, вогонь, іржа, поранення — потенція травмування закладена у металі, бо він твердіший за людське тіло. У представленому проєкті травмуючий і травмований метал стає втіленням почуттів воєнного часу, постійного співвідношення захисту й беззахисності» - розповідає Костянтин Зоркін.

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