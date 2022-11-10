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10.11.2022  20:55   Віталій Хінєвіч

Рецепт легкого гарбузового мусу з яскравим ароматом

Легкий гарбузовий мус подарує яскравий аромат і підійде як чудовий десерт.

гарбуз
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Для приготування гарбузового мусу необхідно злегка підсушити гарбуз, прибравши з нього насіння. Після чого її необхідно змішати в блендері з вершковим сиром, який надає мусу його тіло та приємний солоний відтінок.
 
Гострий імбир і кориця, що зігріває, а також трохи запашного перцю або гвоздики надають мусу багато осіннього смаку. Збиті вершки, додані наприкінці, додають легкості.
 

Складові:

  • 1/2 склянки (120 мл) холодних густих вершків;
  • Одна (230 г) холодного вершкового сиру (не зі зниженим вмістом жиру), нарізана кубиками;
  • 1 склянка (260 г) консервованого гарбузового пюре;
  • 1/3 склянки (73 грами) фасованого світло-коричневого цукру;
  • 3/4 чайної ложки меленого імбиру;
  • 1/2 чайної ложки меленої кориці;
  • 1/8 чайної ложки меленої гвоздики або запашного перцю;
  • 1/8 чайної ложки дрібної солі.

Крок 1

У чаші стаціонарного міксера, забезпеченого віночком, або у великій мисці і за допомогою ручного міксера або вінчика збийте вершки на середньо-високій швидкості. Якщо використовуєте міксер, до утворення м'яких піків. Поставте миску в холодильник.
 

Крок 2

Помістіть вершковий сир у блендер чи кухонний комбайн.
 

Крок 3

У середній сковороді з антипригарним покриттям на середньому вогні доведіть гарбузове пюре до кипіння близько 1 хвилини. Продовжуйте готувати, часто помішуючи, поки пюре не увариться і не стане на кілька тонів темнішим, близько 5 хвилин. Додайте до вершкового сиру коричневий цукор, імбир, корицю, гвоздику або запашний перець та сіль. Змішайте до отримання однорідної маси, близько 1 хвилини.
 

Крок 4

За допомогою силіконової лопаточки перекладіть масу в миску середнього розміру і поставте в холодильник, поки миска не перестане бути теплою на дотик, на 10-15 хвилин.
 

Крок 5

Акуратно вмішайте збиті вершки в охолоджену гарбузову суміш. Розлийте по шести склянках або перекладіть у миску для сервіровки, накрийте і поставте в холодильник до подачі на стіл.
 
 
Тэги:  кулинария, рецепт
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