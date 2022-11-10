10.11.2022 21:20 Віталій Хінєвіч
В Укренерго повідомили про обмеження енергоспоживання 11 листопада
11 листопада, по всій Україні діятимуть планові відключення.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Укренерго.
Повідомляється, що найбільший обсяг обмежень буде введено в м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.
Режим планових відключень буде діяти:
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З 05:00 до 23:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
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З 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України.
Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень має оприлюднити обленерго.
Крім цього зазначається, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів.
Не слід вмикти одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
Нагадаємо, синоптики прогнозують
11 листопада хмарність із проясненнями.
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