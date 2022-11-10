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10.11.2022  21:20   Віталій Хінєвіч

В Укренерго повідомили про обмеження енергоспоживання 11 листопада

11 листопада, по всій Україні діятимуть планові відключення.

Укренерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Повідомляється, що найбільший обсяг обмежень буде введено в м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.
 
Режим планових відключень буде діяти:
 
  • З 05:00 до 23:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. 
  • З 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України.
Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень має оприлюднити обленерго.  
 
Крім цього зазначається, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів. 
 
Не слід вмикти одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
 
Нагадаємо, синоптики прогнозують 11 листопада хмарність із проясненнями.
 
Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкх
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