10.11.2022 21:20 Віталій Хінєвіч

В Укренерго повідомили про обмеження енергоспоживання 11 листопада

11 листопада, по всій Україні діятимуть планові відключення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Повідомляється, що найбільший обсяг обмежень буде введено в м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Режим планових відключень буде діяти:

З 05:00 до 23:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

З 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України.

Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень має оприлюднити обленерго.

Крім цього зазначається, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів.

Не слід вмикти одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Нагадаємо, синоптики прогнозують 11 листопада хмарність із проясненнями.