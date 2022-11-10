    
Главная Новини Харкова Суспільство Україна отримала ще 1570 Starlink від уряду Польщі
10.11.2022  21:50   Віталій Хінєвіч

Україна отримала ще 1570 Starlink від уряду Польщі

Термінали від польського уряду допоможуть налагодити звʼязок там, де це необхідно.

Starlink
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Минцифру.
 
Повідомляється, що у звільнених містах та селах завдяки Starlink працюватимуть публічні Wi-Fi точки, де жителі зможуть збиратися та підключатися до інтернету.
 
Також планується розгорнути мережу Starlink не тільки на деокупованих територіях, а й у всіх містах України. Це потрібно, щоб люди мали доступ до зв’язку під час відключення світла.
 
Крім цього,  буде забезпечено терміналами Укрзалізницю, щоб пасажири та працівники були на зв’язку в дорозі.
 
«З початку повномасштабного вторгнення за сприяння Мінцифри від донорів та партнерів Україна отримала більше 20 тисяч терміналів Starlink. З них 5 тисяч за підтримки Уряду Польщі. Тепер це ще 1570 терміналів від наших стратегічних партнерів, які допоможуть Україні залишатися на звʼязку.
 
Дякуємо польському уряду за постійну підтримку та групі логістичних компаній ZAMMLER за безкоштовну доставку нової партії терміналів в Україну»,- зазначили в Мінцифрі.
 
Нагадаємо, чеські трамваї вийшли на харківські маршрути.
 
Источник:   Мінцифри
 Тэги:  starlink. помощь
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 