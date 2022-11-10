10.11.2022 21:50 Віталій Хінєвіч

Україна отримала ще 1570 Starlink від уряду Польщі

Термінали від польського уряду допоможуть налагодити звʼязок там, де це необхідно.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Минцифру.

Повідомляється, що у звільнених містах та селах завдяки Starlink працюватимуть публічні Wi-Fi точки, де жителі зможуть збиратися та підключатися до інтернету.

Також планується розгорнути мережу Starlink не тільки на деокупованих територіях, а й у всіх містах України. Це потрібно, щоб люди мали доступ до зв’язку під час відключення світла.

Крім цього, буде забезпечено терміналами Укрзалізницю, щоб пасажири та працівники були на зв’язку в дорозі.

«З початку повномасштабного вторгнення за сприяння Мінцифри від донорів та партнерів Україна отримала більше 20 тисяч терміналів Starlink. З них 5 тисяч за підтримки Уряду Польщі. Тепер це ще 1570 терміналів від наших стратегічних партнерів, які допоможуть Україні залишатися на звʼязку.

Дякуємо польському уряду за постійну підтримку та групі логістичних компаній ZAMMLER за безкоштовну доставку нової партії терміналів в Україну»,- зазначили в Мінцифрі.