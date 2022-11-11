11.11.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 листопада

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 28%. Температура повітря +3°...+5°C (відчувається як +3°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 14%. Температура повітря +5°...+9°C (відчувається як +8°C). Вітер південно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +8°...+5°C (відчувається як +8°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.

Геомагнітний стан

Можливість магнітних бур: 10%. Магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.

Народні прикмети

Якщо 11 листопада “небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде”.