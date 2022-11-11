11.11.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 11 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Непередбачуваний, але загалом успішний день. Все заплановане навряд чи вдасться реалізувати, натомість товариськість подарує перспективні знайомства.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен повинен приготуватися до сюрпризів! Він потай чекав привід, щоб порушити свій розклад дня, і можна не сумніватися: такий привід у нього обов'язково з'явиться. Якісь події, новини чи люди порушать звичний перебіг його справ, змусивши змінити свої плани. Проте Овен не пошкодує: трохи хаосу в житті йому не зашкодить. Тим більше, що цей хаос відкриє перед Овном нові дороги та нові можливості.

Телець (21 квітня – 21 травня)

У Тельця відкриється талант опинятися у потрібному місці у потрібний час. І що найголовніше – мати справу із потрібними людьми! Зірки радять Тельцю залишити у своєму житті місце для нових ідей та нових знайомств, хай навіть незапланованих та несподіваних. Якщо Телець буде повністю відкритий для спілкування, то має шанс зустрітися з людиною, яка зробить у його світогляді маленький переворот, змусивши багато речей поглянути по-новому.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Соціальна енергія Близнюків досягне піку: їхній ентузіазм і позитивний настрій забезпечать їм симпатії оточуючих. Це чудовий день для Близнюків, щоб залучити на свій бік людей: провести складні переговори, поставити крапку у конфлікті, заручитися підтримкою чи просто завести приємне знайомство. Близнюки зуміють заразити співрозмовника своїм інтересом та змусять прислухатися до себе. Будь-яка їхня діяльність у цьому напрямі практично приречена на успіх!

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак може завоювати весь світ! Принаймні саме на це він буде налаштований. Найцікавіше, що його самовпевненість матиме під собою основу – Рак справді здатний багато на що. Його енергія не знатиме меж, а зі словникового запасу зникне слово «неможливо». Людям, які стали на його шляху, можна лише поспівчувати: безжальний Рак буде подібний до тещі з анекдоту, що впала в басейн з крокодилами. Як то кажуть, ваші крокодили, ви їх і рятуйте.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Життя надасть Леву чимало щасливих шансів, проте далеко не всіма з них він зможе скористатися! Справа в тому, що зірки наділяють Лева розслабленим настроєм і деякою повільністю - він може просто не встигнути зреагувати на обстановку, що стрімко змінюється, сьогоднішнього дня. Так що якщо Лев хоче схопити за хвіст свій успіх, йому слід активніше включитися в те, що відбувається, і не позіхати, дивлячись на всі боки!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки радять Діві вийти за рамки звичних обмежень і бар'єрів, щоб зрозуміти – світ цікавіший, ніж той штучний світ, у якому вона день у день звикла крутитися! Невідкладні справи, рутина, побут - зазвичай вона не має часу на те, щоб підняти голову і озирнутися. Діва має чудовий шанс вирватися з буденної метушні, глянувши на багато звичних речей незамутненим, свіжим поглядом.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези можуть обзавестися новими знайомими, шанувальниками їхнього таланту і просто потрапили під їхню чарівність людьми! Їхня енергія битиме ключем, змушуючи Терези перебувати в центрі подій і нерідко грати в них режисерську роль. Терези можуть на практиці зрозуміти секрет талановитого організатора: не варто витрачати час на те, щоб підібрати свій ключик до серця кожного. Достатньо знайти універсальні ходи, які припадуть до смаку більшості.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Сила Скорпіона – у близьких людях, які готові його підтримати. Якщо він звернеться за підтримкою до родичів та друзів, то отримає від них допомогу навіть більше, ніж очікував. Втім, вирішення проблем – лише одна із можливостей цього дня. Будь-яка справа, яку Скорпіон затіє зі своїми близькими, принесе йому не тільки радість, а й, можливо, конкретну користь. Влаштуйте дружню вечірку або просто зберіться у родинному колі. Будьте щирі з тими, хто вам дорогий, і вони у всьому підуть вам назустріч.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець може раз у раз ловити на собі здивовані погляди: його неорганізованість буде написана у нього на обличчі. Ну а якщо по обличчю це буде не видно, вона точно проявиться в його суперечливих вчинках і роздумах про те, як йому краще вчинити. Стрілець сповнений діяльної енергії, тож не помітити його метань оточуючим буде просто неможливо! Доведеться потерпіти, поки Стрілець не приведе свої розпатлані думки та почуття до ладу.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

На Козерога чекає сюрприз – насамперед, у фінансовому плані. Як і будь-який сюрприз, він не обов'язково має бути зі знаком «плюс». Почати з того, що Козеріг взагалі не буде схильний займатися грошима, проте обставини вимагатимуть уваги до них: протягом дня Козеріг може знайти і втратити. Премія, прибуток, відданий борг, програш чи непотрібна покупка – Козерогу варто приготуватися до будь-яких несподіванок і бути обережнішими з витратами, щоб не залишитися на виплаті.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій може стати законодавцем тенденцій. Його енергійність, товариськість і життєлюбство забезпечать йому увагу оточуючих, які жадібно ловитимуть його слова. Водолій готовий заразити ентузіазмом будь-кого, поділяючись зі слухачами свіжими ідеями та планами і надихаючи їх на нові справи. Одяг, як у Водолія, захочеться носити, а озвучені ним ідеї – втілювати в життя. Так що Водолій легко може заручитися підтримкою будь-яких своїх проектів і планів.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам не варто рватися на перші ролі, це все одно не вийде. Їм буде складно виявляти ініціативу, приймати рішення та відстоювати своє. Якщо Риби захочуть просунутися вперед, то найрозумніше робити це на пару з кимось. А ще краще для Риб – допомагати тим, хто потребує їх. Приєднайтеся до чужого робочого проекту, підтримайте близьких і рідних. У номінації «За кращу другу роль» ви досягнете відмінних результатів!