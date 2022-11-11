11.11.2022 07:30 Рита Парфенова

11 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні відзначаються два протилежні у плані економії свята: Міжнародний День енергозбереження та Всесвітній день шопінгу.

Рішення про заснування Дня енергозбереження ухвалено в квітні 2008 року на міжнародній нараді координаторів SPARE, що проходила в Казахстані, і перший День світ відзначив уже в листопаді 2008-го. Свято отримало статус міжнародного, оскільки взяти участь у проекті побажали близько 20 країн. Основна мета свята – привернути увагу влади та громадськості до раціонального використання ресурсів та розвитку відновлюваних джерел енергії.



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11 листопада відзначається незвичайне свято Всесвітнього дня шопінгу. Він прийшов із Китаю. У 2009 році інтернет-майданчик "Alibaba Group" з Піднебесної здійснила маркетинговий хід під назвою "Всесвітній День Шопінгу", провівши на своїх ресурсах (і зокрема в інтернет-магазині AliExpress.com) розпродаж, де знижки в 50% були нормою. Приурочено ж це «свято» було до Дня Холостяка, який відзначається в Китаї також 11 листопада.



У 2014 році організатори оголосили, що власники магазинів, які представлені на таких міжнародних інтернет-майданчиках, як AliExpress, також братимуть участь у розпродажі. День шопінгу, по суті, – це день великих знижок, що надаються на найрізноманітніші товари.



Затяті шопоголіки заздалегідь очікують на старт продажів. Багато позицій, що користуються особливим попитом, «відлітають» з прилавків або сторінок інтернет-сайтів за лічені хвилини. Кількість покупок, що здійснюються в День шопінгу, обчислюється мільйонами, а охоплення продажів - вся планета.

Також цього дня

1493 року на світ з'явився Парацельс – лікар, якого вважають предтечею сучасної фармакології. Саме йому належить фраза: «Все – отрута, усі – ліки; те й інше визначає доза».



1790 – у Європу (а саме в Англію) з Китаю були вперше завезені хризантеми.



1889 – народився Остап Вишня, український письменник, засновник жанру гуморески.



1918 – завершилася Перша світова війна. Німецька делегація о 5.12 ранку у залізничному вагоні маршала Фоша у Комп'єнському лісі підписала умови капітуляції. Через шість годин капітуляція набула чинності, і було зроблено артилерійський салют у 101 постріл – останні залпи Першої світової війни. Великобританія, Канада, Австралія святкують День пам'яті загиблих у Першій світовій війні. У США ця дата відзначається як День ветеранів. У Бельгії та Франції – День перемир'я.



1919 – народився Юхим Березін, український актор, сценарист та режисер, відомий усім за сценічним образом Штепселя.



1920 - з'явився на світ Джеймс Бонд, агент 007. Принаймні так стверджував Ян Флемінг - британський письменник і "батько" знаменитого шпигуна.



1922 – народився Курт Воннегут, американський письменник («Сніданок чемпіона», «Колиска для кішки», «Час»).



1925 – американський фізик Роберт Міллікен оголосив про відкриття космічного проміння.



1936 – в Англії вперше у світі на телебаченні був показаний прогноз погоди.



1974 – народився Леонардо ДіКапріо, американський актор («Початок», «Відступники», «Піймай мене, якщо зможеш», «Острів проклятих», «Титанік»).



1983 – студент Массачусетського університету Фред Коен продемонстрував перший у світі комп'ютерний вірус.



1994 – американський мільярдер Білл Ґейтс на аукціоні в Нью-Йорку заплатив $30,8 млн за рукопис Леонардо да Вінчі (рекордна ціна для рукописів).



2006 – відбулася одна з головних подій ігрової індустрії – офіційний запуск Playstation-3 у Японії.

Іменини відзначають:

Аврам, Агафія, Олексій, Анастасія, Андрій, Ганна, Валерій, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Клавдій, Кузьма, Леонід, Марія, Мартін, Наум, Микола, Павло, Філіп.