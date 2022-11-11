Відключення електроенергії у Харкові 11 листопада: подробиці

У п’ятницю, 11 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго. За словами постачальника енергії, Харків не відноситься до регіонів, де 11 листопада буде введено найбільший обсяг обмежень.
«Режим планових відключень буде діяти:
Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Проте населення заклюкають ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
Із графіком відключення світла можна ознайомитись на сайті обленерго. Відключення електроенергії можуть тривати до 4 годин.
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Непередбачуваний, але загалом успішний день. Все заплановане навряд чи вдасться реалізувати, натомість товариськість подарує перспективні знайомства.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.
Сьогодні відзначаються два протилежні у плані економії свята: Міжнародний День енергозбереження та Всесвітній день шопінгу.
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