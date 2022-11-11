Харків на ранок 11 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 10 по 11 листопада пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 11 листопада.
Загалом за добу з 10 по 11 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 14 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 412 вибухонебезпечних предмети.
Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 24 тони питної води.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 9 по 10 листопада зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
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