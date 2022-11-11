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11.11.2022  08:12   Рита Парфенова

Харків на ранок 11 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 10 по 11 листопада пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 11 листопада.

Загалом за добу з 10 по 11 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 14 оперативних виїздів, з яких:

  • 5 – на ліквідацію пожеж;
  • 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 1 – на ліквідацію наслідків ДТП;
  • 3 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 412 вибухонебезпечних предмети.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 24 тони питної води.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 9 по 10 листопада зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
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