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11.11.2022  08:33   Рита Парфенова

У полі під Харковом трактор наїхав на міну

Через спрацювання ворожої міни на місті вибуху виникла пожежа.

трактор в полі наїхав на міну

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.

11 листопада близько шостої години ранку на території Барвінківської громади, в полі біля села Погонівка, трактор наїхав на міну.

В результаті вибуху постраждав механік трактору, а сам трактор загорівся.

На момент прибуття рятувальників 61-ї Державної пожежно-рятувальної частини площа горіння склала 25 кв.м.

О 06:25 вогнеборці локалізували вогонь, о 07:15 ліквідували.

Нагадаємо, у Харкові та області за добу з 10 по 11 листопада пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  мина, харьков, агресия россии
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