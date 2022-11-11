11.11.2022 08:33 Рита Парфенова

У полі під Харковом трактор наїхав на міну

Через спрацювання ворожої міни на місті вибуху виникла пожежа.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.

11 листопада близько шостої години ранку на території Барвінківської громади, в полі біля села Погонівка, трактор наїхав на міну.



В результаті вибуху постраждав механік трактору, а сам трактор загорівся.



На момент прибуття рятувальників 61-ї Державної пожежно-рятувальної частини площа горіння склала 25 кв.м.



О 06:25 вогнеборці локалізували вогонь, о 07:15 ліквідували.



Нагадаємо, у Харкові та області за добу з 10 по 11 листопада пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.