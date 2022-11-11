ДТП: на трасі під Харковом зіткнулися фури, є загиблий

Водій одній з вантажівок загинув у кареті швидкої допомоги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.
Увечері 10 листопада на автошляху “Чугуїв – Мілове” зіткнулися дві вантажівки.
Водій однієї з них опинився затиснутий понівеченими конструкціями авто. Йому на допомогу та на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди о 18:48 виїхали рятувальники 50-ї Державної пожежно-рятувальної частини
За допомогою спеціального інструменту рятувальники деблокували постраждалого, проте невдовзі він загинув в кареті швидкої медичної допомоги.
Нагадаємо за добу з 10 по 11 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 5 виїздів на ліквідацію пожеж.
Комментариев: 0
Непередбачуваний, але загалом успішний день. Все заплановане навряд чи вдасться реалізувати, натомість товариськість подарує перспективні знайомства.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.
Сьогодні відзначаються два протилежні у плані економії свята: Міжнародний День енергозбереження та Всесвітній день шопінгу.
влажность:
давление:
ветер: