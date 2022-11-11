11.11.2022 08:59 Рита Парфенова

ДТП: на трасі під Харковом зіткнулися фури, є загиблий

Водій одній з вантажівок загинув у кареті швидкої допомоги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Увечері 10 листопада на автошляху “Чугуїв – Мілове” зіткнулися дві вантажівки.

Водій однієї з них опинився затиснутий понівеченими конструкціями авто. Йому на допомогу та на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди о 18:48 виїхали рятувальники 50-ї Державної пожежно-рятувальної частини

За допомогою спеціального інструменту рятувальники деблокували постраждалого, проте невдовзі він загинув в кареті швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо за добу з 10 по 11 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 5 виїздів на ліквідацію пожеж.



