    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події ДТП: на трасі під Харковом зіткнулися фури, є загиблий
11.11.2022  08:59   Рита Парфенова

ДТП: на трасі під Харковом зіткнулися фури, є загиблий

Водій одній з вантажівок загинув у кареті швидкої допомоги.

дтп

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Увечері 10 листопада на автошляху “Чугуїв – Мілове” зіткнулися дві вантажівки.

Водій однієї з них опинився затиснутий понівеченими конструкціями авто. Йому на допомогу та на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортної пригоди о 18:48 виїхали рятувальники 50-ї Державної пожежно-рятувальної частини

За допомогою спеціального інструменту рятувальники деблокували постраждалого, проте невдовзі він загинув в кареті швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо за добу з 10 по 11 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 5 виїздів на ліквідацію пожеж.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.11 Надзвичайні події ДТП: у Харкові водійка збила пішохода (фото) 09.11 Надзвичайні події Поліцейські шукають свідків смертельної ДТП у Харкові 07.11 Надзвичайні події Смертельна ДТП у Харкові: авто злетіло з дороги та врізалося у будівлю (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 