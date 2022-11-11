Дві людини отримали поранення внаслідок обстрілів Харківщини

У Куп’янському районі лікарі надають допомогу постраждалим від ворожих обстрілів
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненням госпіталізований 42-річний чоловік.
Крім того, чоловік 76 років звернувся до медиків з пораненням, отриманим напередодні.
Нагадаємо, 11 листопада близько шостої години ранку на території Барвінківської громади, в полі біля села Погонівка, трактор наїхав на міну.
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