10.11.2022 08:32 Рита Парфенова

Харків на ранок 10 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 9 по 10 листопада зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 10 листопада.

Дві пожежі, які спричинив ворог своїми обстрілами, трапились у Куп’янському, ще одна - у Чугуївському районах області. Горіли господарча споруда та дах магазину.



Загалом за добу з 9 по 10 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинена ворожим обстрілом;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 238 вибухонебезпечних предмети.



Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 24 тонни питної і технічної води.

Нагадаємо, протягом доби з 9 по 10 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому напрямку.