    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харків на ранок 10 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС
10.11.2022  08:32   Рита Парфенова

Харків на ранок 10 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 9 по 10 листопада зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 10 листопада.

Дві пожежі, які спричинив ворог своїми обстрілами, трапились у Куп’янському, ще одна - у Чугуївському районах області. Горіли господарча споруда та дах магазину.

Загалом за добу з 9 по 10 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:
9 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинена ворожим обстрілом;
10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 238 вибухонебезпечних предмети.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 24 тонни питної і технічної води.

Нагадаємо, протягом доби з 9 по 10 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому напрямку.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.11 Надзвичайні події Під Харковом горів магазин після ворожого обстрілу (фото) 09.11 Надзвичайні події Харків на ранок 9 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС 08.11 Надзвичайні події Харків на ранок 8 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 