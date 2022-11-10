Харків на ранок 10 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 9 по 10 листопада зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 10 листопада.
Дві пожежі, які спричинив ворог своїми обстрілами, трапились у Куп’янському, ще одна - у Чугуївському районах області. Горіли господарча споруда та дах магазину.
Загалом за добу з 9 по 10 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:
9 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинена ворожим обстрілом;
10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
3 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 238 вибухонебезпечних предмети.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 24 тонни питної і технічної води.
Нагадаємо, протягом доби з 9 по 10 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому напрямку.
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Плануванню – так, авралам – ні. День схиляє до обережності та необхідності ретельно зважувати всі «за» та «проти».
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
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