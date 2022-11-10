По яких селищах Харківщини били окупанти, розповіли в Генштабі

Протягом доби з 9 по 10 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому напрямку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Повідомляється, що на Слобожанському напрямку ворог вів обстріли з артилерії різних типів в районах населених пунктів:
Нагадаємо, на Слобожанському напрямку військові рф застосували ударний БпЛА.
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Плануванню – так, авралам – ні. День схиляє до обережності та необхідності ретельно зважувати всі «за» та «проти».
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Сьогодні відзначаються кілька міжнародних свят.
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