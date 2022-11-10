10.11.2022 08:14 Рита Парфенова

По яких селищах Харківщини били окупанти, розповіли в Генштабі

Протягом доби з 9 по 10 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Повідомляється, що на Слобожанському напрямку ворог вів обстріли з артилерії різних типів в районах населених пунктів:

Григорівка,

Колодязне,

Стрілеча,

Вовчанськ,

Огірцеве,

Тернова.

Нагадаємо, на Слобожанському напрямку військові рф застосували ударний БпЛА.