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10.11.2022  08:14   Рита Парфенова

По яких селищах Харківщини били окупанти, розповіли в Генштабі

Протягом доби з 9 по 10 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Повідомляється, що на Слобожанському напрямку ворог вів обстріли  з артилерії різних типів в районах населених пунктів:

  • Григорівка,
  • Колодязне,
  • Стрілеча,
  • Вовчанськ,
  • Огірцеве,
  • Тернова.

Нагадаємо, на Слобожанському напрямку військові рф застосували ударний БпЛА.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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