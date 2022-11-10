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10.11.2022  08:00   Рита Парфенова

Відключення електроенергії у Харкові 10 листопада: подробиці

У четвер, 10 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень.


РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго. За словами постачальника енергії, Харків не відноситься до регіонів, де 10 листопада буде введено найбільший обсяг обмежень.

«Режим планових відключень буде діяти:

З 06:00 до 24:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

З 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 в усіх інших областях України», – йдеться у повідомленні.
 
Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Проте населення заклюкають ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Із графіком відключення світла можна ознайомитись на сайті обленерго. Відключення електроенергії можуть тривати до 4 годин.

Источник:   Укренерго
 Тэги:  отключение света, харьков
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